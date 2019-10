Maran: “Stiamo facendo bene”

07 ott 2019

Mister Maran è intervenuto questa mattina a Radio Anch’io Sport, la trasmissione di Rai Radio 1 condotta da Filippo Corsini con Alberto Cerruti e Paolo Casarin. Vari gli argomenti affrontati a iniziare dal buon inizio di stagione del Cagliari, che rispetto alla settima giornata dello scorso campionato ha 5 punti in più e si trova in serie positiva da cinque partite. “C’è grande soddisfazione, nonostante la falsa partenza siamo riusciti subito a riprendere la strada giusta, conquistando quei risultati che ci permettono di godere oggi di una buona classifica”.

GLI OBIETTIVI

"Non dobbiamo fissare obiettivi straordinari, a cui ambiscono squadre con rose molto competitive. Abbiamo ampi margini di crescita e vogliamo farlo, poi non so dove questo ci potrà portare. Dobbiamo continuare a cercare i risultati fortemente come stiamo facendo e alimentare così i nostri sogni e quelli dei nostri tifosi: è stimolante".

UNA SOCIETA’ IN CRESCITA

"In questi anni il Presidente Giulini e la Società hanno iniziato un importante lavoro di programmazione: il Club è cresciuto, basti pensare che lo scorso anno aveva ben tre calciatori in Nazionale, Barella, Pavoletti e Cragno, questi ultimi due oggi fuori per infortunio. Molti ragazzi del vivaio potrebbero avere un futuro: il Settore giovanile sta lavorando molto bene, ci sono i presupposti per portare altri giovani sardi alla ribalta".

IL NINJA

"Radja sta lavorando per recuperare la condizione giusta, arriva da un infortunio che ne ha compromesso la continuità. Sembra che non si sia mai tolto la maglia del Cagliari: ha motivazioni, lo spirito giusto, ha voglia di far bene. Per noi è importante".