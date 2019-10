Joao Pedro: “Abbiamo mostrato carattere”

06 ott 2019

Dal dischetto è stato ancora una volta infallibile: destro chirurgico nell’angolino alla sinistra di Pau Lopez. Joao Pedro ha segnato il terzo gol in campionato ed è una rete speciale: “Lo dedico a mio figlio André, ieri ha compiuto 4 anni e mi ha chiesto di segnare un gol. Una richiesta che mi ha dato una grande carica. Un paio di settimane fa mi aveva rimproverato di avere sbagliato un’occasione, devo stare attento perché è un critico severo, speriamo che stavolta non mi dica nulla!”.

UNA PARTITA BELLA DA GIOCARE

“Quella di oggi è stata una bella partita da giocare, maschia, giocata con intensità da due squadre che volevano vincere. La Roma è forte, siamo stati bravi a soffrire e dare battaglia, mostrando carattere. Un punto importante perché porta a cinque i nostri risultati utili consecutivi: vuol dire siamo sulla strada giusta e stiamo lavorando bene”.

IL SACRIFICIO DEGLI ATTACCANTI

“Oggi per me e Giovanni non è stata semplice, il copione della partita richiedeva che ci sacrificassimo molto e abbiamo dovuto lottare su molti palloni sporchi. Rispetto a Napoli non abbiamo sfruttato quella ripartenza che avrebbe potuto consentirci di fare il colpaccio; però la gara è stata interpretata bene, ci teniamo stretti questo punto che ci dà ancora maggiore consapevolezza del nostro valore. Personalmente è il primo gol che faccio alla Roma, sono contento perché ha contribuito a portare a casa un risultato positivo”.

I TRAGUARDI DEL CAGLIARI

“Inutile fare progetti, il campionato è troppo lungo. Posso solo dire che per la Società e per la squadra è una stagione importante, quella del Centenario. Non possiamo far altro che continuare a lavorare come stiamo facendo, i risultati saranno una logica conseguenza”.