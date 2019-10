Cigarini: “Una partita di alto livello”

06 ott 2019

La sua lucida regia in mezzo al campo è stato un dettaglio fondamentale per uscire dalla pressione romanista ed organizzare le ripartenze rossoblù: tradotto, Luca Cigarini anche oggi ha dato un grande contributo al risultato della squadra, capace di strappare un pareggio su un campo di un avversario come la Roma. Questo il suo giudizio sulla gara: “Abbiamo giocato una partita di alto livello, il punto conta per il morale e per la classifica, ci permette di allungare la serie positiva. Quel che importava di più era la prestazione: c’è stata, contro un avversario forte, siamo contenti”.

OTTIMA FASE DIFENSIVA

“Tutte le squadre che vengono a giocare qui sanno di dover soffrire, che in alcuni momenti sono costrette a venire a schiacciate all’indietro e devono esprimersi soprattutto in fase difensiva. Non siamo così presuntuosi da pensare di giocare 90’ all’attacco. Siamo rimasti uniti e compatti, abbiamo giocato le nostre carte in maniera ottimale. Dispiace aver preso il gol subito dopo il nostro vantaggio e non avere sfruttato bene un paio di ripartenze, fossimo rimasti un po' più lucidi avremmo potuto fare male”.

UN ANNO SPECIALE

“Abbiamo intrapreso un cammino interessante, la gente si aspetta tanto da noi in questa stagione speciale del Centenario. Siamo partiti bene, sappiamo di dover ancora migliorare e che il campionato è lungo, ma continuando così possiamo toglierci diverse soddisfazioni. L’obiettivo primario resta la salvezza però allo stesso tempo sognare non costa nulla e puntiamo il più in alto possibile: quel che verrà sarà tanto di guadagnato”.