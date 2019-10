Maran: “Prestazione gagliarda”

06 ott 2019

Un bel pareggio che porta a 5 i risultati utili del Cagliari. Rolando Maran loda la sua squadra: “Siamo stati bravi, compatti, ordinati e col coraggio giusto per andare a pungere la Roma. L’avevamo preparata così, sapevamo che avremmo dovuto reggere l’urto di una squadra come la Roma che in questo momento sta molto bene. Alla fine abbiamo anche sofferto, siamo rimasti in inferiorità numerica e ho dovuto effettuare un cambio forzato sostituendo Pellegrini, ma in un finale così concitato non abbiamo perso la testa”.

RIMPIANTO AUTOGOL

“Peccato non essere riusciti a mantenere più a lungo il vantaggio. Stavamo mettendo in difficoltà la Roma. A volte dopo essere rimontati finisci per allungarti invece abbiamo mantenuto la lucidità dall’inizio alla fine”.

CRESCITA COSTANTE

“La prestazione è stata gagliarda, di grande partecipazione. Non ci siamo limitati a sporcare il gioco avversario, i ragazzi hanno dimostrato una crescita che deve diventare ancora più costante. Diventiamo pericolosi quando riusciamo a giocare nella metacampo avversaria, in alcuni momenti sbagliamo qualcosa nella gestione e nella transazione dei passaggi. D’altronde non era semplice giocare contro una squadra dalle caratteristiche della Roma, il coefficiente di difficoltà e giocare su questi campi aiuta a migliorare l’autostima. Cinque risultati utili e abbiamo la consapevolezza di poter fare ancora meglio”.

GLI OBIETTIVI DEL CAGLIARI

“Non dobbiamo avere limiti. Viviamo alla giornata ma non smettiamo di sognare e metterci grande impegno. Il resto viene da solo”.