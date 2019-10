-2 alla Roma

04 ott 2019

Antivigilia di Roma-Cagliari, i rossoblù sono scesi in campo questa mattina per continuare a preparare la sfida di domenica pomeriggio (ore 15) allo “Stadio Olimpico”.

Ad Asseminello la prima parte della seduta, curata dal preparatore atletico Roberto De Bellis, ha visto la squadra impegnata in un circuito di tecnica e agilità. Focus quindi sulla tattica con una serie di esercitazioni su sviluppi offensivi e difensivi in funzione della gara contro i giallorossi. In chiusura sessione di cross e tiri in porta.

In personalizzato Ragnar Klavan e Charalampos Lykogiannis, ai box oggi Christian Oliva e Simone Pinna fermati da un attacco febbrile. Intanto Paolo Faragò prosegue la sua tabella di lavoro personalizzata: il calciatore si allena a parte aumentando i carichi in vista di un suo rientro in gruppo.

Domani il Cagliari si allenerà al mattino, a seguire mister Rolando Maran incontrerà i media alle 12.30 nel Centro Sportivo di Asseminello: la conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming nei nostri canali. Nel pomeriggio la squadra partirà per la Capitale.