Roma-Cagliari, i numeri e le curiosità

05 ott 2019

+ -

Il Cagliari varca il Tirreno per far visita alla Roma. Trasferta capitolina per i rossoblù, in campo domenica alla 15 per continuare la striscia positiva arrivata a quattro partite.

I PRECEDENTI

Sono 39 i confronti tra Roma e Cagliari in territorio giallorosso. I sardi hanno vinto 4 volte e pareggiato 15, segnando 35 reti e subendone 62.

Roma-Cagliari, nella stagione 1964/65, fu il debutto assoluto dei rossoblù in Serie A: vantaggio romanista con autorete di Greatti, raddoppio di Francesconi, accorcia lo stesso Greatti. Nella stagione 1967/68 la prima vittoria: la firma fu di Nenè e Riva, rete giallorossa di Peirò, in una partita passata alla storia per la clamorosa cavalcata di Nenè.

Nel febbraio 2013 andò in scena una delle partite più memorabili con risultato roboante: vittoria per 4-2 all'Olimpico firmata da Nainggolan, Sau e Pisano. Poker anche nella stagione 1968/69, doppiette di Riva e Brugnera, Roma in gol con Taccola.