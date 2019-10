Il nuovo numero di "Cuore Rossoblù"

03 ott 2019

+ -

Marko Rog è il personaggio-copertina del nuovo numero di “Cuore Rossoblù”, il mensile del Cagliari Calcio in uscita domani in abbinamento col quotidiano “L'Unione Sarda”.

Il centrocampista croato si confessa in una lunga intervista concessa a Luca Telese. Tra i tanti temi trattati, il suo arrivo a Cagliari. “La società mi ha richiesto. Poi sono arrivati tutti gli ambasciatori, in sequenza: Bradaric, Pajac, Birsa e Ionita. Mi sono detto: se sono tutti così contenti vuol dire che a Cagliari si sta bene. Poi Pavoletti, che conoscevo sin dai tempi di Napoli. Mi ha parlato del progetto, della società. E soprattutto dell’ambiente. Aveva ragione su entrambe le cose, non erano frasi dette a caso”.

Di Marko e dei grandi centrocampisti slavi parla anche uno dei nostri top write, Darwin Pastorin, nella sua column “Il Cagliari dentro casa”

Particolarmente ricca la parte del Settore Giovanile, con l'intervista di Fabio Frongia all'allenatore dell'Under 16 Marco Canestro e i servizio sull'inaugurazione della stagione del Settore Giovanile e della giornata Academy di Loceri. Da non perdere lo speciale dedicato a “Curva Futura”, un anno dopo l'inaugurazione del settore dello stadio riservato ai bambini, unico caso in Italia.

Il protagonista de “L'opinione”, la rubrica curata da Carlotta Dessì, è il giornalista Fabrizio Biasin. “Focus” su Torino-Cagliari del prossimo 27 ottobre. “L'ex di turno” del mese è l'ex centrocampista rossoblù Andrea Lazzari.

“Cuore Rossoblù” ti aspetta in edicola e nell’edizione digitale, scaricabile dall’app L’Unione Sarda.