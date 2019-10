02 ott 2019

Nuova chiamata nella Nazionale svedese per Robin Olsen. Il portiere rossoblù è stato convocato dal CT Jan Andersson per le sfide contro Malta e Spagna, valide per le qualificazioni agli Europei 2020.

Il primo match si giocherà sabato 12 ottobre alle 20.45 al Ta' Qali Stadium di Attard, il secondo martedì 15 alle 20.45 alla Friends Arena di Solna. La Svezia è inserita nel gruppo F, che comprende anche Romania, Norvegia e Fær Øer.