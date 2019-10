Tattica e partitelle

02 ott 2019

Prosegue la preparazione dei rossoblù alla sfida di domenica (ore 15) in casa della Roma. Il gruppo di mister Maran si è ritrovato in mattinata ad Asseminello per una nuova seduta.

Dopo la parte dedicata ai video, la squadra si è spostata in palestra per dei lavori individuali di forza. Sul campo, poi, spazio ad una fase di attivazione tecnica e alla tattica con esercitazioni a squadre contrapposte. Chiusura con le partite a pressione.

Ragnar Klavan prosegue il programma personalizzato, nuova seduta giovedì mattina.