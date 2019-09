30 set 2019

Sono in vendita i biglietti per Cagliari-Pogoń, amichevole internazionale in programma alla Sardegna Arena venerdì 11 ottobre con inizio alle ore 20.30.

I tifosi potranno assistere al match al costo di 3€ nei settori aperti: Tribuna e Curva Nord. I biglietti sono disponibili nel Cagliari 1920 Store di piazza L’Unione Sarda con orario continuato dalle ore 10 alle 20, online sul sito di TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate.

Per i tifosi rossoblù un nuovo appuntamento con il calcio internazionale, contro l’ex squadra di Sebastian Walukiewicz: una compagine di buone tradizioni, attualmente al comando del campionato polacco. Il Pogoń infatti dopo 10 partite si trova in vetta alla classifica con 21 punti, seguito da Cracovia e Lechia a 19. La squadra di Stettino nella sua storia si è piazzata due volte al secondo posto in campionato e una volta al terzo; vanta inoltre tre partecipazioni alla Coppa UEFA.