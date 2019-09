Rog: “Peccato per il palo”

29 set 2019

Quel suo colpo di testa terminato sul palo avrebbe potuto dare un altro indirizzo alla partita. Marko Rog ci ripensa e sospira: “Purtroppo in una gara capitano queste occasioni. Mi dispiace non essere riuscito a segnare, poi è arrivato il pareggio dell’Hellas ed è finita così. Peccato, avremmo voluto vincere dopo l’impresa di Napoli”.

MOMENTO POSITIVO

“Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, poi nella ripresa siamo un po' calati, non so spiegare i motivi, ne parleremo in settimana col mister. L’Hellas è venuto fuori. Però guardiamo gli aspetti positivi: stiamo attraversando un buon momento, speriamo di continuare così”.

PARTITA OSTICA

“Sulla carta questa di oggi sembrava la partita più agevole delle ultime quattro ma in Serie A di partite facili non ce ne sono, sia in casa che in trasferta. Sapevamo che l’Hellas è una squadra tosta, che corre parecchio e concede poco. Non è andata come ci aspettavamo sul piano del risultato ma guardiamo avanti”.

DOMENICA TRASFERTA ALL’OLIMPICO

“Ci aspetta un avversario forte, ma abbiamo già dimostrato di potercela giocare alla pari con tutti. Il calcio poi è strano, non sempre vince la squadra sulla carta superiore o che costruisce più occasioni da rete. Andiamo a Roma per dare la nostra partita, fuori casa abbiamo già vinto due volte, siamo consapevoli del nostro valore e attraversiamo un buon momento”.