Maran: “Partita combattuta”

Un pareggio che allunga la striscia positiva del Cagliari e porta a 10 il bottino di punti in classifica. Resta piuttosto un pizzico di rammarico per non essere riusciti a difendere sino alla fine il gol segnato nel primo tempo da Castro che pareva aver spianato la strada ad un’altra vittoria. Rolando Maran accetta il risultato del campo: “Non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Oggi affrontavamo la peggior squadra possibile, l’Hellas attraversa un grande momento di forma e sa mettere in difficoltà chiunque, è complicato giocarle contro. Sapevo che avremmo avuto problemi a portare il pressing in mezzo al campo perché alzano spesso la palla a scavalcare il centrocampo e trovare l’attaccante che la spizza o fa accorciare la squadra; inoltre, i gialloblù sono bravi a sporcare il gioco degli avversari. Dispiace semmai di avere subito il gol del pareggio per un infortunio sfortunato, a volte certe partite non le porti a casa per degli episodi”.

RIPRESA MENO BRILLANTE

“La gara è stata combattuta e con tante occasioni per entrambe le parti. Ci abbiamo provato a vincerla, eravamo partiti forte, avremmo potuto chiuderla, invece loro sono rimasti in partita. Forse nel secondo tempo siamo stati meno brillanti e si è fatta sentire la stanchezza dell’impegno di mercoledì, anche considerando il giorno in meno di riposo rispetto ai nostri avversari. Nonostante tutto abbiamo avuto un’altra grande chance per riportarci in vantaggio. Alla fine avremmo potuto pagare ulteriore dazio contro una squadra che ha tutte le carte in regola per ottenere la salvezza”.

ADESSO LA ROMA

“Ci aspetta una partita difficile, domenica all’Olimpico, ma abbiamo una settimana per prepararla al meglio. Alcuni giocatori sono arrivati alla fine del mercato, hanno bisogno di lavorare insieme alla squadra. Questi ragazzi meritano applausi, hanno una grande voglia di mettersi in evidenza e di dare gioie ai nostri tifosi”.