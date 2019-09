Cagliari-Hellas Verona, i numeri e le curiosità

28 set 2019

+ -

Dopo l'impresa di Napoli, il Cagliari torna in campo domenica (ore 18) alla Sardegna Arena per affrontare l'Hellas Verona.

I PRECEDENTI

Sono 9 i successi del Cagliari su 14 sfide in terra sarda. Gli scaligeri hanno vinto in 3 occasioni, 2 i pareggi. Solo in due circostanze Cagliari-Hellas Verona si è disputata nel girone d'andata: vinse il Cagliari sia nell'ottobre '71 (3-1) sia nel novembre 2017 (2-1).

Cagliari in scia di 3 vittorie consecutive: l'ultima volta che ne ha ottenute quattro è stata nell'ottobre 2012, sotto la guida di Ivo Pulga.

Solo nelle stagioni 1968-69 e 1969-70 il Cagliari ottenne quattro successi nelle prime sei giornate: quei campionati si chiusero rispettivamente al secondo e al primo posto.

ROSSOBLÙ CECCHINI

Nessuno ha una percentuale realizzativa più alta del Cagliari nel campionato corrente (16,7%).