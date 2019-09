Maran: “Ora continuiamo a correre”

26 set 2019

Tre punti di platino per il Cagliari sul campo di una grande squadra come il Napoli. Terza vittoria consecutiva, la più significativa che proietta i rossoblù in alto in classifica, a quota 9, proprio appaiati ai partenopei. “Un risultato straordinario contro una squadra che andava in gol da 18 partite consecutive – dice il tecnico rossoblù Rolando Maran – Il nostro merito è stato di averci creduto, anche nel finale, dopo aver sofferto. Avevo detto alla vigilia che ci sarebbe voluto un po' di sana pazzia per fare male nei momenti giusti: siamo stati premiati, i ragazzi sono stati formidabili. Siamo felicissimi, per noi e per i nostri tifosi, che aspettavano da anni questa soddisfazione”.

L’ANALISI DELLA PARTITA

“Nel primo tempo abbiamo gestito bene, poi nella ripresa il Napoli ha iniziato a mettere dentro una serie di palloni alti e abbiamo rischiato: del resto ci sta di venire al San Paolo e subire l’iniziativa degli avversari. Si sono resi pericolosi, anche se principalmente su palle sporche e su qualche mischia. Siamo stati bravi a rallentare la loro azione: se concedi ai giocatori del Napoli di agire in velocità, diventa tutto più difficile”.

CONTROPIEDE LETALE

“A tre minuti dalla fine siamo partiti in quattro ad attaccare la porta: questo testimonia quanto fortemente volessimo questo risultato. Credevamo in questo tipo di prestazione, con ordine e compattezza. Chiaramente bisogna che anche gli episodi girino per il verso giusto, siamo stati bravi a resistere nel momento più difficile. Forse nel finale abbiamo avuto un po' di braccino corto, ci siamo abbassati troppo, ho cercato di fare più densità, ma anche se avessimo pressato alti sarebbe stato lo stesso: il Napoli aveva scelto di mettere tanti cross in area, normale esserci rintanati nella nostra area”.

APPROCCIO GIUSTO

“In ogni partita dobbiamo avere lo stesso approccio di oggi, mettere sempre questa mentalità del sacrificio per interpretare le gare al meglio. Quando mostriamo determinazione e acume tattico tutto diventa più semplice”.

DOMENICA IL VERONA

“Partite come quelle di oggi possono rappresentare una svolta, sul piano della fiducia e dell’autostima. Godiamoci questa vittoria però pensiamo subito al Verona: la gara di domenica diventa importante quanto quella di questa sera. Dobbiamo continuare a correre”.