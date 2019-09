Condividi

25 set 2019

Napoli-Cagliari, i numeri e le curiosità

Al "San Paolo" di Napoli il Cagliari fa visita ad una delle corazzate della Serie A 19.20. Appuntamento per stasera alle 21 per una notte di grande fascino. I PRECEDENTI

Napoli e Cagliari daranno vita alla partita numero 67 in Serie A. 29 i successi dei partenopei, 13 quelli dei rossoblù e 24 pareggi. La prima vittoria del Cagliari nella massima serie è datata 26 ottobre 1969: 2-0 con doppietta di Gigi Riva, che andò in campo dopo aver smaltito una brutta tonsillite. L’ultimo successo risale al 26 agosto 2007: fu un altro 2-0, firmato da Alessandro Matri e da un rigore del napoletano Pasquale Foggia. Da ricordare il 2-1 del 16 settembre 1990, quando il Cagliari di Claudio Ranieri, neo promosso in Serie A, si impose sul Napoli campione d’Italia in carica. In quell’occasione segnarono Pasquale Rocco e Daniel Fonseca, in compartecipazione col difensore azzurro Corradini; per il Napoli, Antonio Careca su rigore. Due pareggi in altrettante sfide appassionanti e ricche di gol: 2-2 il 23 novembre 2008 (reti di Diego Lopez e Daniele Conti nel finale) e 3-3 del 23 novembre 2014, con la doppietta di Diego Farias e il gol di Victor Ibarbo per i rossoblù.

MINI CICLO POSITIVO

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato: la speranza è di arrivare a quota tre, l’ultima volta accadde nell’ottobre 2016. LE MIGLIORI PERCENTUALI REALIZZATIVA

Si affrontano le due squadre che vantano la miglior percentuale realizzativa in Serie A: Napoli (16.7%) e Cagliari (16.3%). CEPPI 100

La prossima partita sarà la numero 100 di Luca Ceppitelli in Serie A, tutte con la maglia del Cagliari. Il capitano rossoblù ha debuttato il 31 agosto 2014, Sassuolo-Cagliari 1-1.

I PASSATORI

Il giocatore del Cagliari che ha effettuato più tiri è Joao Pedro con 9; quello che che ha giocato più palloni è Nandez con 208, seguito da Ceppitelli con 207. IL CAGLIARI USA LA TESTA

Con quello segnato da Simeone al Genoa, sono già 3 i gol di testa del Cagliari nel corrente campionato: nessuna squadra ha fatto meglio. Dall’inizio del 2018, sono 12 i gol di testa su 26 complessivi in Serie A: il 46% è una percentuale record nel periodo in A tra le squadre attualmente in massima serie.

SIMEONE TRIS COL NAPOLI

L’unica tripletta dell’attaccante del Cagliari, Giovanni Simeone, in Serie A è arrivata proprio contro il Napoli, nell’aprile 2018, quando vestiva la maglia della Fiorentina. STAKANOVISTI

Tre giocatori del Cagliari sono rimasti in campo per tutti i minuti di questo campionato: Ceppitelli, Joao Pedro e Nandez. Quest’ultimo è il giocatore rossoblù con piú dribbling riusciti finora, 6, piú cross su azione riusciti, 3, e piú occasioni create per i compagni, 6.

