Cagliari-Hellas Verona, i biglietti

22 set 2019

Nuovo appuntamento alla Sardegna Arena per tutti i tifosi rossoblù: domenica 29 settembre si gioca Cagliari-Hellas Verona, gara della sesta giornata del campionato di Serie A, in programma alle ore 18.

Da domani, lunedì 23 settembre, a iniziare dalle ore 16, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere all’incontro nella biglietteria del rinnovato Cagliari 1920 Store di piazza L'Unione Sarda, con orario continuato dalle ore 10 alle 20. Biglietti disponibili anche online sul sito di TicketOne e presso le ricevitorie autorizzate.

In occasione di questa gara i piccoli tifosi Under 12 potranno accedere in tutti i settori dello stadio con soli 10 euro. Sono previste riduzioni per Donne, Under 18, Over 65 e Disabili, sino ad esaurimento posti.