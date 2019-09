Tra palestra e tecnica

22 set 2019

+ -

Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio ad Asseminello: squadra proiettata verso la gara di mercoledì sera contro il Napoli allo stadio “San Paolo”.

I rossoblù hanno iniziato la seduta di oggi in palestra, svolgendo dei lavori individuali. Poi il gruppo si è trasferito in campo per dedicarsi ad un circuito di riscaldamento tecnico-motorio; l’allenamento si è concluso con una serie di partitelle in spazi ristretti.

Radja Nainggolan e Luca Cigarini hanno lavorato in personalizzato.

La squadra riscenderà in campo domani mattina.