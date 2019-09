Nandez convocato in Nazionale

21 set 2019

Nuova chiamata nella Nazionale uruguayana per Nahitan Nandez. Il centrocampista rossoblù è stato convocato dal CT Oscar Washington Tabarez per la doppia sfida amichevole contro il Perù, in programma il mese prossimo.

Il primo match si giocherà venerdì 11 ottobre allo stadio “Centenario” di Montevideo con inizio alle ore 20. L’Estadio Nacional” di Lima ospiterà il secondo incontro, martedì 15, alle ore 20.30.Nandez vanta 29 presenze con la maglia della Celeste.

Convocazione nell'Under 21 della Polonia per Sebastian Walukiewicz, a disposizione del CT Czesław Michniewicz per le due sfide di qualificazione agli Europei Under 21: gare in programma l'11 ottobre a Ekaterinburg contro la Russia e il 15 ottobre a Łódź contro la Serbia.