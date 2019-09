Joao Pedro: “Una dimostrazione di carattere”

21 set 2019

Sono partiti in due contro zero, Joao Pedro e Ionita, al 90’ di una partita estenuante. Il brasiliano, arrivato davanti a Radu, ha avuto la freddezza di dribblarlo con una finta e depositare in rete. Artur non se l’è presa troppo, quel che contava era metterla dentro. “Mi ha chiesto negli spogliatoi se intendevo passargliela, gli ho detto di sì, ma ho ragionato come una punta – sorride Joao – Dipendeva anche dal movimento del portiere, ho aspettato l’ultimo per fare la scelta giusta. A dire il vero, avevo tanta voglia di segnare dopo quello annullato domenica scorsa a Parma. Volevo chiudere la partita, potevo essere stanco ma non potevo sbagliare”.

VITTORIA DI CARATTERE

“C’è stato da soffrire e l’abbiamo fatto ancora una volta insieme, di squadra. Una partita aperta, bella da giocare, credo anche per gli spettatori perché sia noi che il Genoa abbiamo cercato di vincere e creato tante occasioni. Dopo la falsa partenza e il successo di Parma c’era bisogno di conferme Era da un po' che non vincevamo in casa, ci siamo presi i 3 punti con carattere, abbiamo mostrato quel che sappiamo fare; credo alla fine sia stata una vittoria meritata”.

L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO

“Stiamo dando il massimo, c’è l’atteggiamento giusto. Per noi, per la Società, per i tifosi, è un anno speciale. Cerco di aiutare la squadra come fanno i miei compagni, stiamo lavorando bene, con attenzione e concentrazione”.

L’INTESA CON SIMEONE

“Giovanni è un grande attaccante, lotta su ogni pallone, non si dà mai per vinto. Dopo l’infortunio di Leonardo, ci voleva un sostituto all’altezza e l’abbiamo trovato. Vogliamo fare entrambi, ci aiutiamo e cerchiamo di fare il meglio per il Cagliari”.

L’APPORTO DEI TIFOSI

“Segnare in casa, davanti alla nostra gente, è troppo bello. Dopo il gol del pareggio del Genoa, tutto lo stadio ci ha spinto nuovamente in avanti, si è capito che credevano ancora alla vittoria. I nostri tifosi sono eccezionali, mi hanno accolto benissimo e mi hanno fatto sempre fatto sentire a casa, sin dal primo giorno”.

LA GARA DI NAPOLI

“Sarà sicuramente una partita diversa, difficile, anche perché abbiamo poco tempo per recuperare. Questa vittoria ci dà ancora maggiore fiducia, stiamo facendo bene, abbiamo preso la direzione giusta”.