Simeone: "Amo lottare per il Cagliari"

21 set 2019

Sempre più inserito nel gruppo e nella realtà Cagliari, Giovanni Simeone ha messo la firma anche sulla vittoria per 3-1 contro il Genoa. La gioia del Cholito, dopo la gara, è palpabile.

"Abbiamo fatto una bella partita, piena di sacrificio e con altri tre gol", dice negli spogliatoi della Sardegna Arena. "La classifica migliora, ci arriva ulteriore consapevolezza e guardiamo avanti ben sapendo che il cammino è appena cominciato".

IDOLO DEI TIFOSI

"Amo dare tutto, contrastare, combattere su ogni pallone, cercare di fare gol. La gente mi sostiene in ogni momento, qui allo stadio e quando sono in giro per la città. Sapevo di trovare una bella realtà, non ho mai avuto dubbi sullo scegliere Cagliari e non mi sono sbagliato".

DUE GOL CONSECUTIVI

"Sono felice, lavoro per queste soddisfazioni e per gioire insieme ai compagni e alla nostra gente come stasera. Stiamo migliorando, questi sei punti consecutivi devono darci fiducia e farci capire che la strada è quella giusta. Pavoletti manca a tutti, è un grandissimo ragazzo e non vediamo l'ora di averlo nel gruppo, personalmente spero di poterci presto giocare insieme come abbiamo fatto a Genova".

GRUPPO FORTE

"Mi sono trovato subito bene qui, c'è gente che vuole vincere e che dà veramente il massimo. I giocatori, la società, i tifosi hanno grande fame e questo è molto importante. Mi piace lavorare duramente, sacrificarmi e dare il mio contributo. Il gruppo si sta rafforzando giorno dopo giorno, c'è un feeling speciale con gli altri sudamericani ma mi piace ricordare che siamo un tutt'uno anche con gli altri. Giusto parlare di un'anima latina ma vi assicuro che condividiamo tutto e questo può diventare il nostro segreto".

TESTA AL NAPOLI

"Sappiamo che troveremo una squadra molto forte, ma andremo al San Paolo con lo spirito di chi vuole vincere o comunque ottenere il massimo. La testa dev'essere la stessa di Parma e oggi contro il Genoa".