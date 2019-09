Cagliari-Genoa, i numeri e le curiosità

19 set 2019

Le porte della Sardegna Arena si riaprono, ancora una volta sotto i riflettori, per ospitare la 4ª giornata di Serie A. Venerdì alle 20.45 i rossoblù cercano contro il Genoa la prima vittoria interna, a cinque giorni dal colpo di Parma.

I PRECEDENTI

Sono 32 le sfide sarde tra Cagliari e Grifone, 20 delle quali in Serie A. Il bilancio parla di 19 vittorie casalinghe, 7 pareggi e 5 successi liguri. Il primo confronto in Serie A, alla prima stagione del Cagliari nella massima categoria, vide il 2-1 in rimonta firmato dalla doppietta di Rizzo, che rese vano il vantaggio genoano con Kölbl. Tra il 1978 e il 2008 il Cagliari infilò una striscia di ben 17 risultati nei match contro il Genoa. Due tris emozionanti arrivarono rispettivamente nella stagione 2009-10 con i gol di Biondini, Nenê e Lazzari (incredibile rimonta nel quarto d'ora conclusivo) e nel 2011-12 col 3-0 firmato da Larrivery, Ibarbo e un'autorete di Granqvist. Goleada Cagliari nell'ultima sfida al Sant'Elia: gennaio 2017, il 'Cholito' Simeone porta in vantaggio il Genoa, rimontato da Borriello (doppietta), Joao Pedro e Farias.