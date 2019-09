Il Cagliari per la Settimana della Mobilità

18 set 2019

Il Cagliari Calcio aderisce alla “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, la campagna annuale di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea per incoraggiare l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili e invitare i cittadini a sperimentare alternative all’auto. Slogan ufficiale della manifestazione è “Walk With Us!”, cammina con noi!

Per l’occasione il Club, in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari e la Fondazione “Carlo Enrico Giulini”, promuove il “Campionato Pedibus 2019-20”, un’iniziativa rivolta alle scuole. Il “Pedibus” è una forma di trasporto scolastico per gli alunni che, anziché prendere lo scuolabus, vengono accompagnati a piedi da adulti che guidano la comitiva. Ci sono percorsi definiti, fermate: un modo sano, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. Si tratta, inoltre, di un’occasione per socializzare e farsi nuovi amici, rendendo la città più vivibile e meno inquinata. Il “Pedibus” diventa così anche uno strumento per far imparare ai bambini l’educazione stradale sul campo, diventare pedoni consapevoli dei pericoli della circolazione sin da piccoli.

Le scuole del territorio che si iscriveranno al campionato “Pedibus” verranno valutate durante tutto l’anno sulla base di criteri come il numero di alunni coinvolti, la frequenza dei partecipanti, le attività svolte in classe sulla mobilità sostenibile. Gli alunni delle scuole più virtuose potranno vivere delle esperienze esclusive legate al Cagliari Calcio: dalla possibilità di assistere ad un allenamento della prima squadra e partecipare ad una sessione di autografi ad Asseminello, a quella di essere premiati da un giocatore alla Sardegna Arena, ospiti in Curva Futura con la Scuola di Tifo. O ancora fare un tour del percorso museale allo stadio in compagnia di personaggi che del Cagliari hanno scritto la storia.

L’ultimo atto della Settimana sarà la “Pedalata”, in programma sabato 21 settembre alle ore 8.30. La partenza è prevista da piazza Matteotti e si snoderà attraverso le vie cittadine per concludersi al parco di Monte Claro. L’evento, che coinvolgerà le associazioni di ciclisti, la FIAB, i dipendenti della città metropolitana e quelli del Cagliari Calcio, oltre ai tifosi e ai Cagliari Club, sarà il modo migliore per concludere la settimana di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile.