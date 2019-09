Rossoblù tra campo e palestra

17 set 2019

+ -

I rossoblù si avvicinano a grandi passi alla sfida di venerdì (ore 20.45) contro il Genoa alla Sardegna Arena. Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio ad Assemini per proseguire la preparazione.

Giornata che ha visto prima la seduta video, poi lo spostamento in palestra per lavori individuali sulla forza. A seguire tutti in campo per le esercitazioni tecniche, quindi truppa divisa tra chi ha svolto un lavoro aerobico e chi ha giocato la partita a campo ridotto.

Radja Nainggolan ha continuato con il programma personalizzato tra palestra e campo. Nuova seduta mercoledì mattina, quando sarà già antiviglia di Cagliari-Genoa.