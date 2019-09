Cagliari-Genoa, i biglietti

16 set 2019

Riapre il Cagliari 1920 Store di Piazza L'Unione Sarda, rinnovato ( guarda la gallery di oggi ) e sempre più centro nevralgico della biglietteria in città. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, il sabato dalle 10 alle 13. Una veste nuova per accogliere i tifosi che vorranno assicurarsi i tagliandi per le gare alla Sardegna Arena e scegliere tutti i prodotti del ricco merchandising rossoblù.



Da martedì 17 settembre (ore 10) sarà possibile acquistare qui i tagliandi per Cagliari-Genoa, in programma venerdì sera alla Sardegna Arena. Il parcheggio sotterraneo adiacente allo Store sarà gratuito nella prima ora di sosta. I biglietti saranno acquistabili anche online sul sito di TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate, mentre il botteghino dello stadio (lato Curva Nord) aprirà due ore prima del match in base alla disponibilità residua. 

I giovanissimi tifosi sotto i dodici anni potranno entrare in tutti i settori dello stadio con 10€. Prezzi speciali in Tribuna e Distinti Centrali per Donne, Over 65, Under 18 e Diversamente abili: chi vorrà usufruire di questa offerta -valida sino a esaurimento posti dedicati - dovrà recarsi esclusivamente nello Store di Piazza L’Unione Sarda.