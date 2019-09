Ripresa ad Asseminello

16 set 2019

Settimana corta per i rossoblù, che sono già tornati al lavoro ad Asseminello per preparare la sfida di venerdì sera (ore 20.45) contro il Genoa alla Sardegna Arena.

Seduta defaticante per coloro che sono stati maggiormente impegnati nella vittoriosa trasferta di Parma, mentre gli altri hanno iniziato con la fase di attivazione per poi focalizzarsi su rapidità e lavori neuromuscolari. Chiusura con una partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Nainggolan. Si torna in campo domani pomeriggio.

Oggi alle 17.30 Robin Olsen verrà presentato ai media in una conferenza stampa alla Sardegna Arena, che verrà trasmessa in diretta nei nostri canali. A seguire, dalle 18.30, il portiere svedese incontrerà i tifosi nel rinnovato Cagliari 1920 Store di Piazza L'Unione Sarda per una sessione di autografi e foto.