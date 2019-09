Cigarini: “La forza del gruppo”

15 set 2019

Proprio nella sua Parma, Luca Cigarini ha giocato la prima partita del campionato da titolare e conquistato la prima vittoria stagionale. “Ma non penso che sia stata la mia presenza a determinare il risultato – sorride il regista rossoblù – Certo, sono contento perché la squadra ha ottenuto una vittoria fondamentale dopo un inizio non facile e a livello personale sono ancora più felice per avere dato il mio contributo. Vincere fa bene anche al morale: la giornata di oggi può essere l’inizio di qualcosa di importante ”.

CAGLIARI CINICO

“Forse il Parma ha avuto le occasioni migliori, specie all’inizio del secondo tempo, noi siamo stati cinici a capitalizzare le nostre: siamo rimasti attenti in difesa e abbiamo giocato da squadra. L’avevamo preparata come è andata, con Castro largo sulla destra pronto a inserirsi negli spazi oppure a crearli dove sapevamo che il Parma poteva andare in difficoltà”.

LA FORZA DEL GRUPPO

“Venivamo da un momento particolare, due sconfitte che non ci aspettavamo e non meritavamo; è proprio nelle difficoltà che si vedono gli uomini ed esce fuori sempre il gruppo. Non avevo dubbi che sarebbe stata così: il Cagliari è un grande gruppo, una famiglia. L’abbiamo dimostrato anche oggi, dunque siamo doppiamente soddisfatti”.

L’INTESA CON I NUOVI

“Con Pavoletti giocavamo insieme da un paio di stagioni, ci si conosceva bene. Adesso è arrivato Simeone, un altro ottimo attaccante; dobbiamo solo imparare a sapere esattamente le soluzioni migliori per lui e viceversa. Sono sicuro che l’intesa arriverà presto, è solo questione di tempo. Con Rog e Nandez mi trovo benissimo, sono due grandi centrocampisti: anche qui c’è solo da rodare i meccanismi, cresceremo di allenamento in allenamento e di partita in partita”.

LE AMBIZIONI DEI ROSSOBLU’

“La Società ha effettuato un mercato importante, è giusto che da noi quest’anno ci si attenda molto. Dobbiamo adattarci, assorbire meglio le pressioni date dalle legittime aspettative”.