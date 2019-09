Simeone: “La strada è quella giusta”

15 set 2019

+ -

L’acuto al momento giusto, quando la squadra stava soffrendo il rabbioso ritorno del Parma alla disperata ricerca del pari: Giovanni Simeone ha strappato palla a Gagliolo sulla trequarti rossoblù e si è involato verso la porta di Sepe per segnare il terzo gol del Cagliari, il primo dell’attaccante argentino con la nuova maglia. “Sono felice, aspettavo questa rete dal primo giorno in cui sono arrivato qui. La prima da fuori area da quando sono in Italia? Si impara sempre! Era un momento particolare, volevo aiutare i compagni e ci sono riuscito segnando questo gol. Alla fine i nostri sforzi sono stati premiati”.

LA STRADA GIUSTA

“La vittoria è importante ed è stata ottenuta giocando di squadra. Non ci siamo disuniti, abbiamo fatto quel che dovevamo, mettendo in pratica quanto prova nel corso della settimana. Sappiamo che nel corso del campionato dovremo soffrire come è successo oggi, c’è ancora tanto da lavorare, ma si è creato un ottimo gruppo e non c’è dubbio che la strada sia quella giusta”.