Tiscali e 11 Travel Group con il Cagliari

14 set 2019

+ -

Due nuovi partner per il Cagliari: Tiscali e 11 Travel Group accompagneranno il Club durante tutta la stagione 19.20 in qualità di training sponsor. I loghi delle due realtà sarde saranno presenti nelle divise di allenamento della squadra: Tiscali, tra i maggiori operatori nel settore della telecomunicazione in Italia, sarà il main sponsor; 11 Travel Group, tour operator specializzato in eventi sportivi, musicali e aziendali, il second. Già dallo scorso anno il Club ha iniziato a dare particolare visibilità ai suoi partner nelle maglie usate dai rossoblù in occasione degli allenamenti: un’attività che dunque proseguirà anche nel corso di questa stagione.

“Per noi è un piacere lavorare nuovamente assieme ad un’azienda come Tiscali, eccellenza sarda, tra le più prestigiose società nell’ambito delle telecomunicazioni. Oltre la partnership, ci lega un rapporto di amicizia che questo accordo va a consolidare”, ha affermato il Direttore Generale del Cagliari Calcio, Mario Passetti. “Saluto con piacere l’ingresso tra i nostri partner di 11 Travel Group, una giovane società di successo che con intraprendenza è riuscita a estendere il suo business oltre i confini dell’Isola: lavoreremo per contribuire ad accrescere ulteriormente la loro visibilità, anche all’estero”.

“Siamo entusiasti di riprendere la nostra collaborazione con il Cagliari in qualità di main training sponsor e di accompagnare la squadra con il nostro nuovo logo”, ha dichiarato Cristiana Mura, Responsabile Marketing di Tiscali, che aggiunge: “Oggi più che mai Tiscali ritiene fondamentale confermare il forte legame con il territorio e con una realtà, come quella del Cagliari Calcio, che valorizza tutta la Sardegna e infonde passione nel cuore di tanti sardi e e non solo“.

“Sono molto felice di questa partnership”, ha commentato il Direttore Generale di 11 Travel Group Alessandro Pitzianti. “Non è solo un’unione calcistica ma anche di condivisione di importanti valori sociali e umani che il Cagliari porta in giro per tutta l’Italia e oltre. 11 Travel Group, azienda leader nell'organizzazione di eventi sportivi, musicali e aziendali ha deciso di scendere in campo insieme al Cagliari Calcio nell’anno del Centenario e dei 50 anni dallo Scudetto: per questo siamo doppiamente felici ed orgogliosi di essere presenti con il nostro logo sulle maglie di allenamento come second training sponsor”.