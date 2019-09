Video e tattica sul campo

13 set 2019

I rossoblù continuano ad affinare la preparazione in vista della gara di Parma, dove domenica alle 15 allo stadio “Tardini” si giocherà la terza giornata del campionato di Serie A.

La mattinata ad Asseminello ha visto l'analisi di schemi e movimenti nella seduta video, prima di scendere in campo. Qui si è svolta una fase di attivazione con riscaldamento tecnico e alcuni torelli, per poi passare alla parte tattica con sviluppi della fase difensiva ed esercitazioni finalizzate alla conclusione in porta. Lavoro personalizzato per Radja Nainggolan.

Sabato mattina la rifinitura, a seguire il mister incontrerà i media nella sala stampa del Centro Sportivo di Assemini: appuntamento alle 12.30. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali.