I rossoblù in Nazionale

07 set 2019

+ -

Tempo di gare con le Nazionali per i rossoblù in giro per l'Europa e il Mondo.

Nahitan Nandez e l'Uruguay hanno sbancato la Costa Rica per 2-1. Il guerriero rossoblù, entrato all'inizio del secondo tempo, ha contribuito al successo firmato da San Josè e Rodriguez, con Borges autore del momentaneo pari costaricense. La Celeste tornerà in campo martedì a San José contro gli Stati Uniti.

Ragnar Klavan, pilastro dell'Estonia, ha giocato 90’ contro la Bielorussia. Passati in svantaggio, i baltici hanno pareggiato con Sorga ma sono stati poi beffati allo scadere. L'Estonia rigiocherà lunedì alle 20.45, ancora alla Le Coq Arena di Tallin, contro la lanciatissima Olanda.

Sebastian Walukiewicz ha vinto con la sua Polonia Under 21 in Lettonia: a Jelgava ha deciso Klimala. Martedì alle 18 polacchi di nuovo in campo contro l'Estonia.

Giovedì era stata la volta di Robin Olsen, titolare tra i pali della Svezia nel rotondo successo (4-0) in casa delle Isole Faroe.

Stasera toccherà ad Artur Ionita impegnato con la sua Moldavia in Islanda.