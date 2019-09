È uscito "Cuore Rossoblù"

06 set 2019

Radja Nainggolan è il protagonista di una lunga chiacchierata con Luca Telese dove ripercorre tutta la sua storia in rossoblù, la vita dentro e fuori dal campo, raccontando la scelta di cuore che l'ha riportato nella sua Cagliari. Ma c'è tanto altro nel numero di settembre di “Cuore Rossoblù”, il mensile ufficiale del Cagliari Calcio, in edicola da oggi in abbinamento col quotidiano “L’Unione Sarda”.

Al Ninja è dedicato "Il Cagliari dentro casa", a firma di Darwin Pastorin, mentre per “L’opinione” Carlotta Dessì ha sentito Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport e massimo esperto di calciomercato. Ripercorriamo appunto l'ultima campagna estiva con tutti gli arrivi in casa rossoblù. Da non perdere due belle e lunghe interviste con Max Canzi, allenatore della Primavera che il 14 settembre inizia il suo campionato, e al grande ex Alberto Marchetti, 185 presenze in campionato con la maglia del Cagliari.

Spazio ai numeri del Cagliari in Serie A, in concomitanza con l'inizio del campionato numero 40 dei rossoblù ai vertici del calcio italiano, alla tournée in Cina della delegazione guidata dal Direttore generale Mario Passetti con Daniele Conti e Bernardo Mereu per presentare il nuovo progetto che coinvolge il Cagliari a 360 gradi, quindi alla bella giornata solidale vissuta il 7 agosto nel Centro Sportivo di Asseminello, organizzata dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini alla presenza del presidente rossoblù e dei ragazzi detenuti presso l'IPM di Quartucciu.