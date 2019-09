Pinna: "Il mio momento magico"

05 set 2019

Il rinnovo fino al 2022 è la ciliegina sulla torta che Simone Pinna ha preparato accuratamente negli anni. La trafila nel settore giovanile, la formativa e felice esperienza di Olbia, l'ultima estate nel ritiro rossoblù per conquistare mister Maran. E adesso un sogno che continua dopo l’esordio in Serie A.

UN AVVIO DA SOGNO

"Sono al settimo cielo per questo prolungamento di contratto, sono tornato in rossoblù per giocarmi le mie chance. Non avrei mai pensato di giocare dal 1' in Coppa Italia contro il Chievo e poi addirittura in Serie A: ho cercato di dare tutto ciò che avevo sin dal primo giorno di ritiro".

MASSIMA DISPONIBILITÀ

"Avrei accettato senza problemi qualunque scelta del mister e della società, anche se mi avessero mandato in prestito. Io cerco di sfruttare nel migliore dei modi le occasioni che mi si presentano. Voglio godermi questo momento giorno per giorno, allenamento dopo allenamento, sperando di farmi trovare pronto quando verrò chiamato in causa".

VOGLIA DI RISCATTO

"Al di là delle soddisfazioni personali, ciò che contano davvero sono i miglioramenti di squadra. Dobbiamo crescere per evitare gli errori che si sono visti nelle prime due giornate, vogliamo regalare soddisfazioni ai tifosi e ci dispiace non essere riusciti a farlo".

IDOLO DI UNA VITA

"Francesco Pisano è stato il mio capitano all’Olbia, è l'idolo che ho avuto sin da bambino, quando lui giocava nel Cagliari e io nelle giovanili. Andavo allo stadio e guardavo solo lui perché ricopriva il mio stesso ruolo. Averlo trovato in spogliatoio, come guida nel gruppo dell'Olbia è stato importantissimo oltre che emozionante. Assieme a Checco devo citare sicuramente Andrea Cossu, anche lui compagno a Olbia e ora presente nel nostro gruppo in un'altra importante veste. Siamo un gruppo unito, fantastico, per me è stato fondamentale arrivare qui ed essere aiutato da tutti sin dal primo momento".