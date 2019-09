Quattro reti al Muravera

05 set 2019

Sgambata per i rossoblù ad Asseminello, nell'allenamento congiunto con il Muravera, formazione militante nel campionato di Serie D. Quattro le reti realizzate, in un pomeriggio contraddistinto dallo svolgimento di tre tempi da mezz'ora. Maran ha dovuto fare a meno dei sette calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, mentre Ceppitelli e Cacciatore hanno seguito un programma personalizzato.

Nella prima frazione sono Birsa (al 10'), Castro (11') e Nainggolan (14') a provarci da fuori area senza fortuna, poi Deiola al 18' colpisce di testa dopo un'azione insistita e sviluppata sulla destra col cross di Pinna. Al 25' il Muravera colpisce la traversa con una una punizione di La Vista, prima che Cerri venga fermato in uscita dall'estremo difensore sarrabese in chiusura di tempo.

Pronti, via e al 9' Mattiello firma il vantaggio: palla raccolta al limite dell'area e sassata mancina che lascia fermo Martorel. Al 12' Coulibaly scappa via sulla destra, respinta di Rafael. Il Cagliari sale in cattedra e colleziona opportunità: tiro a giro fuori di Ragatzu al 16', bello uno contro uno di Simeone e tiro fuori di poco sul palo lontano (al 24') e raddoppio timbrato dall'argentino. Birsa trova il "Cholito" in profondità per il 2-0 al 29'.

Terzo tempo e terzo gol del Cagliari in apertura. Un paio di giri di lancette per vedere Simeone gonfiare la rete. Al 4' ancora Simeone calcia a lato, poi al 5' Joao Pedro pennella una splendida punizione che Atzori devìa in angolo con un gran volo. Il poker lo firma Cerri, abile a destreggiarsi in area e infilare in porta. Il match si mantiene su ottimi ritmi e con tanti spunti tattici e agonistici, prima del triplice fischio che manda tutti sotto la doccia in un clima di grande fair play per una bella giornata di sport nel centro sportivo rossoblù.

IL TABELLINO

CAGLIARI 1° TEMPO: Rafael; Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Mattiello; Castro, Cigarini, Deiola; Nainggolan; Birsa, Cerri. Allenatore: Rolando Maran

MURAVERA 1° TEMPO: Floris; Coulibaly, Bruno, Gutierrez, Spanu; Mereu, La Vista, Lepore, Vinci; Nurchi, Nieddu. Allenatore: Francesco Loi

CAGLIARI 2° TEMPO: Rafael (15' Aresti); Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Mattiello; Castro, Cigarini, Oliva; Birsa; Simeone, Ragatzu. Allenatore: Rolando Maran

MURAVERA 2° TEMPO: Martorel; Coulibaly, Bruno, Gutierrez, Spanu; Cadau, La Vista, Marongiu; Nurchi, Nieddu, Meloni. Allenatore: Francesco Loi

CAGLIARI 3° TEMPO: Aresti; Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Mattiello; Deiola, Oliva, Joao Pedro; Ragatzu; Simeone, Cerri. Allenatore: Rolando Maran

MURAVERA 3° TEMPO: Atzori; Zugliani, Lampis, Vignati, Mhamed; Zinzula, Vienna, Kalifa, Vinci; Fangwa, Meloni. Allenatore: Francesco Loi

RETI: 9' st Mattiello, 29' st e 2' tt Simeone, 7' tt Cerri

ARBITRO: Piero Usala di Cagliari