Amichevole internazionale alla Sardegna Arena

05 set 2019

Si giocherà venerdì 11 ottobre alle ore 20.30 la sfida amichevole tra i rossoblù e il Pogoń Szczecin, compagine militante nella prima divisione polacca dalla quale è giunto in Sardegna il giovane difensore Sebastian Walukiewicz.

L'appuntamento sarà alla Sardegna Arena, un'occasione per tutti gli appassionati e tifosi rossoblù di rimanere una volta di più accanto ai propri beniamini in concomitanza con la seconda sosta stagionale della Serie A.

Ulteriori dettagli sull'evento, comprese tutte le informazioni sui biglietti per assistere al match, verranno comunicati prossimamente.

Sardegna Arena to host international friendly

Cagliari Calcio vs Pogoń Szczecin on October 11th

The friendly match between the rossoblù and Pogoń Szczecin is scheduled on Friday, October 11th, at 20:30pm. Pogoń Szczecin is in the first Polish division and is also the Club from which young defender Sebastian Walukiewicz arrived in Sardinia.

The match will be hosted at Sardegna Arena, thus an opportunity for all the rossoblù fans to support once more their heroes during the second international break of the Serie A. Further details regarding the event, including all ticket information to attend the match, will be announced in the upcoming days.