Forza e reattività alla ripresa

04 set 2019

Il Cagliari è tornato in campo nella settimana che porta al weekend di pausa della Serie A. Assenti i nazionali impegnati in Europa e Sudamerica tra qualificazioni ed amichevoli, il gruppo ha lavorato prima in palestra sulla forza, poi sul campo con le luci per allenare la reattività, agli ordini del preparatore Roberto De Bellis. A seguire ecco gli esercizi tecnici e la partitella finale. Continua a seguire un programma personalizzato Fabrizio Cacciatore.

Giovedì si torna in campo per una nuova seduta.