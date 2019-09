Sette i rossoblù in Nazionale

03 set 2019

Prima sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali. Sono sette i rossoblù convocati per gare ufficiali e amichevoli in programma nei prossimi giorni.

Prima convocazione con l'azzurro della Nazionale maggiore per Luca Pellegrini. Il ventenne laterale sinistro è stato scelto da Mancini per i match contro l’Armenia di giovedì 5 settembre (ore 18) e sul campo della Finlandia, domenica 8 a Tampere (ore 20.45).

Artur Ionita giocherà con la sua Moldavia il 7 settembre a Reykjavík contro l'Islanda, partita in programma alle 18. Il 10 alle 20.45 sfida contro la Turchia tra le mura amiche dello Zimbru di Chisinau. Entrambe le gare saranno valide per le qualificazioni a Euro 2020.

Robin Olsen difenderà i pali della Svezia il 5 settembre (ore 19.45) in casa delle Isole Faroe a Tórshavn e l'8 (ore 20.45) contro la Norvegia a Solna.

Doppio impegno anche per Ragnar Klavan: l'Estonia ospiterà alla Le Coq Arena prima la Bielorussia (il 6 settembre alle 18) e poi l'Olanda (il 9 alle 20.45), in palio anche qui la qualificazione alla kermesse continentale.

La Croazia di Marko Rog farà visita alla Slovacchia (il 6 settembre alle 20.45) e all'Azerbaigian (il 9 alle 18), a caccia di punti per approdare agli Europei.

Uscendo dall'Europa, Nahitan Nandez vestirà la maglia della Celeste uruguayana per le amichevoli contro Costarica (a San José il 7 settembre alle 4 del mattino) e Stati Uniti (martedì 10 a St. Louis alle 2 del mattino).

Tra le giovanili, nell'Under 21 polacca ci sarà il difensore centrale Sebastian Walukiewicz. In palio la qualificazione agli Europei di categoria: Lettonia-Polonia il 6 settembre alle 16 allo Zemgales Olympic Center di Jelgava, Polonia-Estonia il 10 alle 18 al Municipal Stadium di Bialystok.