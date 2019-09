02 set 2019

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Filip Bradaric all’Hajduk Spalato in prestito sino al termine della stagione 2019-20.

Nato a Spalato nel 1992, è arrivato nell’Isola nell’estate 2018, dopo aver fatto parte della Croazia vice-campione del Mondo in Russia. Nello scorso campionato ha totalizzato 29 presenze.

Per Bradaric ora un ritorno a casa, proprio nel club in cui è cresciuto, per dare maggiore continuità alle sue prestazioni.

Buona stagione, Filip.