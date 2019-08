Maran: “Cuore, anima e aggressività”

31 ago 2019

+ -

Rolando Maran ha incontrato la stampa alla vigilia della partita contro l'Inter. “Ci siamo preparati alla partita nel modo migliore. Sappiamo che la prestazione passa attraverso tanti dettagli, tra cui la rabbia per la sconfitta di domenica. Sarebbe importante per il morale fare una grande gara, dove mettere in campo aggressività, cuore e anima e sapere di aver costruito qualcosa che vada oltre il risultato. Dopo una falsa partenza, abbiamo bisogno di una spinta che ci porti immediatamente a cancellare la delusione e ripartire di slancio”.

L'INFORTUNIO DI PAVOLETTI

“Sappiamo tutti cosa rappresenta Leo per questa squadra. Ha determinate caratteristiche che, numeri alla mano, abbiamo sempre cercato di sfruttare: anche domenica scorsa siamo stati la squadra della Serie A che ha effettuato più cross. Senza di lui dobbiamo rivedere qualcosa, ma al di là dell'aspetto tecnico, mi dispiace moltissimo per il ragazzo: speriamo che possa tornare presto in campo”.

L'ARRIVO DI OLSEN E SIMEONE

“Sono arrivati ieri due nuovi giocatori, stiamo cercando di conoscerli più in fretta possibile. Ieri hanno voluto allenarsi con noi, nonostante abbiano avuto una giornata campale, il che dimostra l'entusiasmo col quale affrontano l'avventura col Cagliari. C'è da lavorare tanto per procedere al loro inserimento in un telaio collaudato. Abbiamo fatto un ottimo mercato, la Società ha fatto il massimo: dopo l'infortunio di Leo è corsa subito ai ripari acquistando Simeone. Ora c'è da costruire la squadra, dobbiamo essere un'entità che rispecchi orgoglio e senso di appartenenza all'ambiente. Un blocco unico che non ha paura di affrontare niente e nessuno”.

LA FORZA DELL'INTER

“Con l'arrivo in panchina di Conte ha assunto in fretta una nuova identità forte. Il valore dei nerazzurri sia dal punto di vista tecnico che di squadra non si discute. Incontriamo una squadra che sarà tra le prime tre protagoniste del campionato”.