Convocazioni in Nazionale

27 ago 2019

Cinque rossoblù sono stati convocati per gli imminenti impegni con le rispettive Nazionali.

Indosserà la maglia della Bulgaria Kiril Despodov, convocato dal selezionatore Krasimir Balakov per la gara del 7 settembre (ore 17) contro l'Inghilterra a Wembley, valida per le qualificazioni agli Europei 2020, e per l'amichevole in Irlanda del 10 settembre, alle 19.45 nella cornice dell'Aviva Stadium di Dublino.

Doppio appuntamento per Artur Ionita con la sua Moldavia: il 7 settembre alle 18 fa visita all'Islanda al Laugardalsvöllur di Reykjavík; il 10 alle 20.45 ospita la Turchia allo stadio Zimbru di Chisinau.

Kwang-Song Han è stato convocato dalla Corea del Nord per le due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo, in programma giovedì 5 settembre (nello stadio Kim II-sung di Pyongyang) contro il Libano e sabato 10 in Sri Lanka, al Race Course International Stadium di Colombo.

Ci sarà Ragnar Klavan nell'Estonia che ospiterà alla Le Coq Arena di Tallin prima la Bielorussia (il 6 settembre alle 18) e poi l'Olanda (il 9 alle 20.45) per due importanti gare di qualificazione alla manifestazione continentale.

Convocazione nell'Under 21 polacca per Sebastian Walukiewicz. Il difensore prenderà parte alle qualificazioni agli Europei di categoria, in programma due match: Lettonia-Polonia il 6 settembre alle 17 allo Zemgales Olympic Center di Jelgava, Polonia-Estonia il 10 alle 18 al Municipal Stadium di Bialystok.

Nelle settimane scorse era arrivata le convocazioni di Nahitan Nandez nella Nazionale uruguayana, per le amichevoli contro Costarica (a San José il 6 settembre) e Stati Uniti (martedì 10 a St. Louis) e di Santiago Colombatto, impegnato con l’Argentina Under 23 nei test di settembre, in vista del torneo pre-olimpico che si svolgerà in Colombia nel gennaio 2020.