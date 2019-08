Nainggolan: “Dateci tempo”

26 ago 2019

Dispiacere per il risultato ma testa alta e voglia di riscossa. Radja Nainggolan parla al termine della gara contro il Brescia: “Penso che gli episodi facciano sempre la differenza. Siamo partiti bene, la sensazione era che potessimo segnare da un momento all’altro: abbiamo avuto una grande occasione, purtroppo non l’abbiamo concretizzata, altrimenti forse la partita avrebbe potuto prendere un altro indirizzo. Il gol annullato a Donnarumma avrebbe dovuto darci un po' di spinta in più, invece così non è stato. Il Brescia giocava con la testa leggera, non aveva niente da perdere, alla fine si è chiuso bene e ha mantenuto il risultato sino alla fine. Noi ci siamo espressi bene soltanto a tratti, forse c’è stata un po' di frenesia, volevamo recuperare in fretta e abbiamo buttati troppi palloni in mezzo a cercare le teste degli attaccanti”.

TEMPO PER TROVARE I MECCANISMI DI SQUADRA

“Sono arrivati tanti giocatori nuovi, con caratteristiche diverse. C’è bisogno di un po' di tempo per trovare i meccanismi giusti. Sono sicuro che non appena i nuovi acquisti raggiungeranno la migliore condizione dimostreranno tutto il loro valore e salirà anche il rendimento della squadra”.

LA POSIZIONE IN CAMPO

“Siamo professionisti, bisogna fare quel che ci chiede l’allenatore, il mister mi ha chiesto di occupare questo ruolo, ho detto subito di sì: è una posizione che avevo già ricoperto in Nazionale. Magari devo riprendere un po' l’abitudine, ma giocare da centrale mi piace. Mi dispiace solo per il risultato, non è stato quello che volevamo”.

PROSSIMO IMPEGNO L’INTER

“Tornare a giocare subito contro una grande squadra è una cosa positiva. L’Inter è forte ma non dobbiamo guardare il nome degli avversari. Pensiamo a noi stessi, a dare il meglio per cercare di vincere più partite possibile. In settimana lavoreremo con ancora maggior impegno per farci trovare pronti all’appuntamento”.