Maran: “Facciamo tesoro dei nostri errori”

26 ago 2019

+ -

Rolando Maran analizza la partita contro il Brescia: “Avevamo cominciato bene, giocando proprio come l’avevamo preparata. Poi abbiamo corso un paio di rischi e questo ha un po’ condizionato la nostra partita. Avremmo dovuto essere più compatti in pressione, il Brescia ci impediva di costruire, siamo stati poco lucidi e imprecisi al momento della rifinitura e della verticalizzazione. C’è stata una buona reazione, abbiamo costruito qualche occasione, ma sempre in modo discontinuo. Potevamo portare comunque a casa un risultato positivo, però dobbiamo fare meglio. Una giornata non brillantissima, pagata a caro prezzo contro un Brescia più fresco di noi”.

CENTROCAMPO RINNOVATO

“Sono arrivati giocatori nuovi e di qualità, è un reparto rinnovato. Chiaramente c’è bisogno di tempo per perfezionare i sincronismi di squadra”.

IL DISPIACERE PER I TIFOSI

“Dobbiamo far tesoro di quanto accaduto oggi: era già successo l’anno scorso di perdere la prima, strada facendo abbiamo fatto diventare quella sconfitta solo un episodio. Purtroppo ad inizio campionato si può perdere contro squadre più rodate. Dispiace sia capitato davanti al nostro pubblico, anche perché i tifosi ci hanno circondato di un calore incredibile e non dobbiamo disperdere tutto questo entusiasmo. La Sardegna Arena deve diventare il nostro fortino così come lo è stato l’anno scorso”.

DOMENICA L’INTER

“Al di là di chi incontriamo, è importante fare la prestazione. Dovremo tornare in campo domenica e fare le cose col piglio della squadra che sa quello che vuole”.