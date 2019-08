Cagliari-Brescia, i numeri e le curiosità

24 ago 2019

Il Cagliari, in sei delle nove sfide interne contro il Brescia in Serie A, ha realizzato più di un gol a partita, e vanta una media di 2.1 reti a match contro le Rondinelle tra le mura amiche.

In casa, rossoblù vittoriosi sette volte su nove in Serie A contro i bresciani.

Nel 2015-16, in Serie B, l'ultimo precedente tra le due squadre: 6-0 il risultato finale in favore dei rossoblù. Reti di Capuano, João Pedro (tripletta), Giannetti e Sau.

I PRECEDENTI Quella che andrà in scena tra Cagliari e Brescia è la diciottesima sfida in Serie A: 12 vittorie rossoblù, 2 pareggi e 4 successi dei lombardi. L'ultimo precedente nella massima competizione risale all'aprile 2011 (1-1 al Sant'Elia).



AL DEBUTTO

I rossoblù sono rimasti imbattuti in 14 delle 18 partite casalinghe disputate alla prima giornata in Serie A (7 vittorie e 7 pareggi): vittoria contro l’Atalanta nel 2013 in quello che è stato l’ultimo debutto interno nel massimo campionato (anche in quel caso era il 25 agosto).

NELLO SCORSO CAMPIONATO

Il Cagliari nella Serie A 2018-19 ha messo a segno il 44% dei propri gol di testa, percentuale record nel torneo. Altro primato per i rossoblù, autori di 11 gol in casa con cross dalle corsie laterali.

MISTER A CONFRONTO

Quello di domani sarà la quinta sfida tra Maran e Corini in Serie A: conduce il tecnico rossoblù con due vittorie, a fronte di un solo successo dell’allenatore del Brescia; un pareggio completa il bilancio.

Rolando Maran ha vinto quattro delle otto sfide contro il Brescia in Serie B, oltre a un pareggio e tre sconfitte.