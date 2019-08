Doppia seduta ad Asseminello

21 ago 2019

Mercoledì di lavoro intenso per i rossoblù nel centro sportivo di Asseminello. Il mirino è puntato sul Brescia, in arrivo domenica alle 20.45 alla Sardegna Arena. Le note liete arrivano dalla presenza in gruppo di Lucas Castro, Filippo Romagna e dell'ultimo arrivato Luca Pellegrini.

Mattinata in palestra per il gruppo, alle prese con un lavoro di forza e reattività. Nel pomeriggio, dopo l'analisi video, tutti in campo per alcune esercitazioni a gruppi e a tema: focus sulla fase offensiva a reparto e sul possesso palla. Chiusura con una serie di partitelle: mentre due squadre si affrontavano una terza si sottoponeva al lavoro su accelerazioni e frenate con il preparatore atletico Roberto De Bellis.

Hanno seguito un programma personalizzato Filip Bradaric, Fabrizio Cacciatore e Federico Mattiello. Squadra di nuovo in campo giovedì mattina per l'unica seduta di giornata.