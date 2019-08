20 ago 2019

Saranno disponibili a partire dalle 9 di mercoledì 21 i biglietti per Cagliari-Brescia, giornata inaugurale del campionato di Serie A 2019-20, in programma domenica 25 agosto alla Sardegna Arena con inizio alle ore 20.45.

I biglietti saranno in vendita nel Cagliari 1920 Store di piazza L’Unione Sarda (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20), nello Store del Centro commerciale “La Corte del Sole” (orario continuato 10-21), online e nelle ricevitorie autorizzate.

Gli U12 entreranno in tutti settori della Sardegna Arena con 10€. Prezzi speciali per Donne, Over 65, Under 18, Under 12 e Diversamente abili: per usufruire delle tariffe scontate i tifosi potranno acquistare i biglietti esclusivamente allo Store di piazza L’Unione Sarda o in quello della Corte del Sole.

Il giorno gara, in caso di disponibilità di tagliandi, il botteghino dello stadio lato Curva Nord aprirà due ore prima dell’inizio del match.