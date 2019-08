20 ago 2019

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Marko Pajac al Genoa con la formula del prestito sino al termine della stagione 2019-20 con diritto di riscatto.

Arrivato in Sardegna nell’estate del 2015, ha esordito in A proprio contro il Genoa. Ha poi giocato con le maglie del Benevento, dove ha contribuito alla storica promozione nella massima serie della compagine campana, e del Perugia nella stagione 2017-18. Lo scorso anno è rientrato alla base (4 presenze), per poi concludere il campionato tra le fila dell’Empoli.

Buona stagione, Marko!