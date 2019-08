19 ago 2019

Il centrocampista rossoblù Santiago Colombatto è stato convocato dal CT dell’Argentina Under 23, Fernando Batista, in vista delle amichevoli di settembre che la selezione albiceleste giocherà per prepararsi al Torneo Preolimpico, competizione che si terrà in Colombia nel gennaio 2020.

L’Argentina U23 è fresca vincitrice dei Giochi Panamericani.