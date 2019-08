Rog: “Un buon inizio”

19 ago 2019

Uno splendido gol e un'ottima prova: dopo le convincenti amichevoli precampionato, Marko Rog ha risposto presente anche nel debutto stagionale ufficiale. “Sono contento per il primo gol in rossoblù, ancora più felice per il risultato. Contava superare il turno e abbiamo centrato l'obiettivo. Vogliamo continuare così, partita dopo partita”.

IN DIECI CONTRO UNDICI

“Stavamo guidando la gara senza patemi prima dell'espulsione di Rafael. Il calcio è così, tutto può cambiare nel giro di un attimo. Alla fine abbiamo sofferto un po', avremmo potuto portarla a casa con più tranquillità, però l'unica cosa che conta è aver vinto”.

L'AMBIENTAMENTO A CAGLIARI

“Mi sto trovando benissimo. Pavoletti, che conoscevo dai tempi di Napoli, mi ha aiutato molto, in campo e fuori, ma posso dire lo stesso di tutti gli altri compagni. Ora tocca a me, proseguire su questa strada e dare il massimo in ogni partita. Voglio avere quella continuità che sinora non sono riuscito a trovare”.

L'AFFETTO DEI TIFOSI

“Sono stati fantastici, ci hanno incoraggiato dal primo all'ultimo minuto. Sapevo che il Cagliari rappresenta tutto un popolo, i tifosi sono legatissimi alla squadra e anche oggi l'hanno dimostrato”.