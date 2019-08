17 ago 2019

+ -

Ufficializzati i numeri di maglia dei rossoblù per la nuova stagione. Tra i neo acquisti Nainggolan ha ripreso la sua classica numero 4, Rog ha scelto la 6, Nández la 18, il difensore polacco Walukiewicz la numero 40. Per il nordcoreano Han la scelta è ricaduta sul 25, Ragatzu avrà invece la 26. Per Pinna (2) e Mattiello (3) ecco i numeri tradizionalmente assegnati ai laterali di difesa.

Rispetto alla stagione scorsa cambiano anche Bradarić che prende la 16 e Aresti, che giocherà con il 20 sulle spalle.

Ecco la lista completa: