-2 al ChievoVerona

16 ago 2019

Nuova seduta di allenamento per il Cagliari questa mattina ad Asseminello, a due giorni dall'impegno di Coppa Italia contro il Chievo alla Sardegna Arena.

La sessione di lavoro è iniziata con l'attivazione tecnica a coppie. Quindi, esercitazioni tattiche: prima sviluppi offensivi, con lavoro didattico e situazionale; a seguire, esercitazioni sulla fase difensiva a squadre contrapposte. In chiusura cross e conclusioni al volo.

Lucas Castro ha lavorato in personalizzato continuando ad aumentare i carichi di lavoro. Filippo Romagna si è allenato a parte in palestra; a riposo Fabrizio Cacciatore per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Domani mattina è in programma un'altra seduta di allenamento.