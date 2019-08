Il Cagliari in Cina

14 ago 2019

Il primo capitolo di una lunga e proficua collaborazione. Si è concluso il viaggio della delegazione del Cagliari Calcio in Cina: dal 10 agosto a Xiapu, città della provincia del Fujian, il Direttore Generale Mario Passetti; l’ambasciatore internazionale del Club, nonché coordinatore tecnico della Primavera e U17 Daniele Conti; il Responsabile della Cagliari Football Academy Bernardo Mereu; la Business Development Manager Claudia Balu, sono stati protagonisti di una serie di incontri con autorità e personalità locali, dirigenti e tecnici della squadra di Xiapu.

Appuntamenti che hanno visto la partecipazione di un numeroso pubblico, a dimostrazione del forte interesse suscitato dalla visita della delegazione rossoblù in Cina. Nel corso dei quattro giorni è stato spiegato il modello di funzionamento del Club, con un focus particolare sull’organizzazione del Settore giovanile; firmato un accordo per la formazione degli istruttori di Xiapu, che da ora in avanti verranno seguiti dai tecnici rossoblù.

UN ACCORDO BILATERALE

L'accordo siglato per la stagione 2019-20, fortemente voluto dal Presidente Tommaso Giulini con l'obiettivo di implementare i progetti attivati e attingere da un'esperienza in un contesto tanto propositivo quanto differente per cultura e approccio, vedrà una formazione continua per i tecnici di Xiapu, che potranno lavorare a stretto contatto con i colleghi del Cagliari Calcio Fabrizio Ruzzu, Fabio Pisanu e Matteo Pianu, presenti in Cina nei prossimi venti giorni. Nell'ambito dell'intesa è previsto anche l'arrivo in Sardegna dei migliori talenti cinesi selezionati sul territorio, assieme ad allenatori e rappresentanti delle istituzioni. L'obiettivo sarà quello di far vivere loro tutto il mondo rossoblù.

IL CAGLIARI SPIEGATO AI CINESI

Passetti, Conti e Mereu hanno illustrato quelli che sono i tratti caratteristici della realtà Cagliari e dei tanti progetti avviati: l'innovativa Cagliari Football Academy e l'organizzazione dell'attività di base e agonistica del Club. Nella principale scuola media, che conta 3000 alunni, si è tenuto l'avvio ufficiale con i primi allenamenti.

NON SOLO CALCIO

Una collaborazione, quella con istituzioni, politica e stakeholders cinesi, che abbraccia molto più del mero ambito calcistico, e che riguarda la sfera economica, sociale e culturale. Il progetto di cooperazione che coinvolge anche Sino-Italian (Fujian) International Football Club, insiste nella città di Xiapu, la county level city di Ningde, metropoli principale del Fujian dove operano aziende di punta nell'automotive e nella produzione di batterie al litio, come CATL. Sono 41 gli istituti interessati dall'iniziativa ad ampio raggio, attivata anche per volere del premier Xi Jinping, che ha promosso Xiapu come “città pilota” nel Football training.

IL SOSTEGNO ISTITUZIONALE

Alla cerimonia d'apertura hanno presenziato oltre 350 bambini, salutati dagli interventi del Presidente Giulini e di Ragnar Klavan, Radja Nainggolan, Leonardo Pavoletti, Marko Rog e Luca Ceppitelli. Tra i partecipanti anche i rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Vice-Presidente della Camera di commercio Internazionale della provincia di Fujian, Fu Jian, il Segretario del Partito del Governo di Xiapu, Guo Wensheng, il Direttore del Dipartimento di Relazioni Pubbliche, Xu Jing, l'esperto del Ministero dell'Educazione cinese, CAI Xiang Yang. Al progetto è arrivato anche l'appoggio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, presenti ai lavori di Xiapu con i videomessaggi dell'Assessore regionale al Turismo Gianni Chessa e del Sindaco Paolo Truzzu. Con loro anche l'AD di Sogaer, Alberto Scanu, società che gestisce l'aeroporto di Cagliari.